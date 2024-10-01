Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Muhtar ve Arkadaşı Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Muhtar ve Arkadaşı Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da gerçekleştirilen polis operasyonunda 92 bin 400 sentetik ecza hapıyla yakalanan muhtar Erdoğan Desteci ve arkadaşı, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. Desteci, daha önce de uyuşturucu suçlarından yargılanmıştı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda ele geçen 92 bin 400 adet sentetik ecza hapla ilgili gözaltına alınan muhtar ve arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 92 bin 400 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi Muhtarı Erdoğan Desteci ile oto galeri ve otopark sahibi olduğu öğrenilen Murat İ. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Erdoğan Desteci ve Murat İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhtar Erdoğan Desteci'nin 24 Mart 2022 tarihinde içinde bulunduğu araçta 33 bin sentetik ecza ile Amasya'nın Merzifon ilçesinde gözaltına alındığı ve 13 ay tutuklu kaldıktan sonra uzun tutukluluk halinden dolayı tahliye edildiği öğrenildi. Muhtar hakkında Amasya mahkemelerinin görevsizlik verdiği ve hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı ve yargılamasının devam ettiği, duruşmanın ise 14 Kasım 2024 tarihine ertelendi ortaya çıktı.

Muhtar Desteci'nin yine başka bir "uyuşturucu ticareti" suçundan 25 Mart 2023 tarihinde tutuklandığı, 08 Ağustos 2023 tarihinde yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, sami ikrar ve iyi hal indirimi uygulanarak cezasının 2 yıl 1'aya indirilip tahliyesine karar verildiği öğrenildi.

Muhtar Erdoğan Desteci'nin mahalle muhtarı olarak 2020 yılında konuk olduğu yerel bir internet televizyonu programında da uyuşturucuyla mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunduğu ifade edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Muhtar Erdoğan Desteci ve Murat İ., mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Muhtar Erdoğan Yerel Haberler Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa samsun Polis Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak

ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak
Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel ve DEM Partililerle tokalaştı

Dakikalar önce topa tuttuğu Özel'i karşısında görünce bambaşka davrandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ekim Bala, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Serik, Konyaaltı 1-2 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BOP nedir? BOP ne demek, açılımı ne, Türkiye içinde mi? Adana ASKİ su kesintisi! 1-2 Ekim Seyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Türkiye savaşa girecek mi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Türk İsrail Savaşı çıkar mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'e ne dedi? KOSKİ Konya su kesintisi! 1-2 Ekim Selçuklu, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1-2 Ekim Konak, Karabağlar, Gaziemir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 1-2 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ortahisar FSK Ünye 1957 Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Ortahisar FSK Ünye 1957 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Batlamaspor Erzincan Ulalar Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Batlamaspor Erzincan Ulalar Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });