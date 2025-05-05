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Samsun'da Uyuşturucu Suçundan 18 Yıl 9 Ay Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Suçundan 18 Yıl 9 Ay Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
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Samsun'un Terme ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.G. polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesinde Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 187 bin 500 TL adli para cezası bulunan A.G. (38) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G., cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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