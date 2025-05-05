Samsun'da Uyuşturucu Suçlusu 18 Yıl 9 Ay Hapis Cezasıyla Yakalandı

Samsun'da 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 187 bin 500 TL adli para cezası bulunan A.G. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan A.G. cezaevine teslim edildi.