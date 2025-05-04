Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bonzai ve Kenevir Tohumu Ele Geçirildi

Samsun'da bir kişi, polisin takibi sonucu 2 şişe içinde sıvı halde bonzai ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Alaçam ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri C.K.'nin (24) üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 211,6 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve 2 adet 0.5 litrelik pet şişe içerisinde sıvı halde bonzai ile 26,30 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu paketlemede kullanılan poşetler ele geçirildi. C.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN