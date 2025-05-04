Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bonzai ve Kenevir Tohumu Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bonzai ve Kenevir Tohumu Ele Geçirildi
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Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda bonzai ve kenevir tohumu ele geçirildi. 24 yaşındaki C.K. gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi, polisin takibi sonucu 2 şişe içinde sıvı halde bonzai ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Alaçam ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri C.K.'nin (24) üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 211,6 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve 2 adet 0.5 litrelik pet şişe içerisinde sıvı halde bonzai ile 26,30 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu paketlemede kullanılan poşetler ele geçirildi. C.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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