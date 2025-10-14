Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, Çok Sayıda Ele Geçirilen Madde
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla düzenlediği operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirdi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla Canik, Tekkeköy, Havza ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında 2 bin 460 adet sentetik ecza, 84,87 gram metamfetamin, 49 gram kokain, 4,9 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 2 ruhsatsız tabanca, 85 tabanca fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
