Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Kök Kenevir ve 500 Gram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 kök kenevir bitkisi ve yaklaşık 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ayvacık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Çarşamba JASAT ve İstihbarat/NSM şube ekipleri, 31 Temmuz 2025 günü saat 16.30 sıralarında Meşelidüz Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

H.T. (60) isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan adli aramada; yaklaşık 500 gram kubar esrar, 51 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN