Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 144 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 144 Ecstasy Hap Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı ve 5 bin 144 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 144 adet ecstasy hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Y.B.K. (18) ve S.C.G. (20) isimli şahısları takibe aldı.

Şüpheliler, ikametlerinden ayrıldıkları sırada düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 5 bin 144 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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