Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 144 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 144 adet ecstasy hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Y.B.K. (18) ve S.C.G. (20) isimli şahısları takibe aldı.

Şüpheliler, ikametlerinden ayrıldıkları sırada düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 5 bin 144 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN