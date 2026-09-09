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Adana’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Adana’da yol kenarında erkek cesedi bulundu
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Adana'da otoyol kenarında çürümüş halde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde otoyol kenarında erkek cesedi bulundu. Olay, Orhangazi Mahallesi'nde Tarsus-Gaziantep-Adana otoyolu kenarında meydana geldi.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Otoyol kenarında çürümüş halde bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Erkeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis, kişinin kimliğinin belirlenmesi ve ölümüne ilişkin ayrıntıların ortaya çıkarılması için soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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