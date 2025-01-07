Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda A.K. (41), T.O. (38) ve M.K.K. (46) gözaltına alındı. Araç ve adreslerde yapılan aramalarda; satışa hazır 6 parça halinde toplam 64 gram metamfetamin, 2,5 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN