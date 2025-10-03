Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Yakakent ve Alaçam ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin "Narko Alan" uygulaması kapsamında yaptığı kontrollerde, uygulama noktasının gerisinde bekleyen bir araç sivil ekiplerce takibe alındı. Ekiplerin araca müdahalesi sırasında araç içerisinden poşet atılması üzerine yapılan incelemede, 15 kutu halinde 840 adet sentetik ecza ile 21,9 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Devam eden çalışmalar kapsamında Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle şüphelilerin Alaçam ilçesindeki ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 240 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek, 10,6 gram kenevir tohumu, 3 sentetik ecza ve 1 payp bulundu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN