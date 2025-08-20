Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Samsun'da narkotik ekipleri, karpuz yüklü bir kamyonette gizlenmiş 110 bin 466 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 598 bin 770 TL nakit para ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çok yönlü araştırmalar ve teknik takip sonucu, farklı bir ilden Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Üç gün süren planlı operasyon kapsamında şüpheli araç, Ladik ilçesi Hacıali Mahallesi'nde durduruldu.

Karpuzların arasına gizlediler

Uyuşturucu tacirleri, sevkiyatı gizlemek için hapları karpuz yüklü kamyonetin içerisine kamufle etti. Araçta yapılan detaylı aramada 110 bin 466 adet sentetik ecza hap ve 598 bin 770 TL nakit para bulundu.

6 şüpheli yakalandı

Operasyonda araçta bulunan A.Ö. (39), S.A.S. (24), M.Y. (51), K.H. (39), Ş.Y. (29) ve H.D. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak, "Uyuşturucu tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" mesajını paylaştı. - SAMSUN

