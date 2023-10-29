Samsun'da Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon

Samsun'da yapılan operasyonda serentinin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, 22 kilo 755 gram kubar esrar ve 155 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi.

Samsun'da serenti içinin adeta uyuşturucu imalathanesine çevrildiğini tespit eden jandarma ekipleri, narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda 22 kilo 755 gram kubar esrar ve 155 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'nde H.B.'ye (31) ait eve ve evin eklentilerine yapılan operasyonda, serentinin adeta uyuşturucu imalathanesine çevrildiği ortaya çıktı. Jandarma narkotik dedektör köpeği 'Tumba'nın da görev aldığı operasyonda serentinin önündeki araç lastiklerinin içinde bile kubar esrar bulundu. Serentinin içinde tavana ters asılarak ve yerlerde örtü üzerine konularak kurutulan kubar esrarlar dikkat çekti. Yapılan aramalarda 22 kilo 755 gram kubar esrar, 155 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca şarjörü, 7 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet sustalı bıçak, 2 adet kubar esrar ayrıştırmada kullanılan makas ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 190 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN