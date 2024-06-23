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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

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Samsun'da hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Canpolat Topçu idaresindeki 55 JY 645 plakalı hafif ticari araç, bir başka aracın sıkıştırması sonucu Hikmet Korkmaz yönetimindeki 06 HK 945 otomobile arkadan çarptı. Kazada, Şengül Topçu, Semiha Korkmaz ve Gizem Korkmaz yaralandılar. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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