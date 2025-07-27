Samsun'da Tır Sürücüsü Tüpgaz Patlaması Sonucu Yaralandı

Samsun'da kahvaltı yapmak için aracındaki sandığı açınca içindeki tüpgazın parlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralanan tır sürücüsü hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Karpuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'da ikamet eden tır sürücüsü Adil Yaman (48), Samsun'un Bafra ilçesinin Karpuzlu Mahallesi'ne gidip burada bulunan tarladaki karpuzları İstanbul'a götürmek için beklerken, işçiler tarlada karpuz topladığı sırada kahvaltı tapmak istedi. Aracında bulunan kahvaltı sandığının kapağını açtığı anda tüpgazın parlaması sonucu alevler içinde kalan Adil Yaman, Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Başından geçen olayın diğer tır sürücülerine de ibret olması gerektiğini söyleyen Adil Yaman, "Sandığın kapağını açınca alevler içinde kaldım. Araç yanmasın diye aracı söndürdüm, kendimi söndüremedim" dedi. - SAMSUN