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Samsun'da Tabancadan Kazara Ateş Alan Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'da elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu kendini vuran 5 çocuk babası bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Ağcagüney Kabaceviz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılık ile geçimini sağlayan 5 çocuk babası Ahmet Ersoy (54) evinde elindeki tabancanın ateş alması sonucu kendi kendini kazara kasığından yaraladı. Ağır yaralanan Ahmet Ersoy ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ersoy, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çarşamba Samsun Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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