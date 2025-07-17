Samsun'da Sulama Kanalında Kadın Cesedi Bulundu

Samsun'da Sulama Kanalında Kadın Cesedi Bulundu
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Bafra ilçesindeki Kızılırmak Seddesi üzerindeki sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesi Kızılırmak Seddesi üzerindeki sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Millet Bahçesi çalışmalarının sürdüğü bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede çalışan bir işçi, sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirledi.

Kadına ait olduğu anlaşılan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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