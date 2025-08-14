Samsun'da Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi pompalı tüfekle ensesinden vurarak kaçan iki kişi, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili bir ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde 8 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çayevi önünde oturan M.K.(21) pompalı tüfekli saldırı sonucu ensesinden yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırganlar kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu tüfekle ateş açan Ö.F.Ç.(19) ile B.A.'yı (19) yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar ile birlikte 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 51 adet fişek ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan Ö.F.Ç. ve B.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

