Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
İBB'ye kayyum atanacak mı? İmamoğlu için terör soruşturmasında karar verildi

Kayyum atanacak mı? Terör soruşturmasında İmamoğlu için karar verildi
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı

İBB soruşturmasında 2 belediye başkanına tutuklama

Samsun'da Silah ve Bıçak Operasyonu: Bir Gözaltı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen bir operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi. Z.G. isimli şahıs gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Samsun'da bir evde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da bir evde arama yapan polis çok sayıda silah ve bıçak ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet 6136 sayılı kanun kapsamında olan sivri uçlu, oluklu bıçak ve kama, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 59 adet tabanca fişeği, 8 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 971 adet tüfek fişeği bulundu. Operasyon kapsamında Z.G. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da Silah ve Bıçak Operasyonu: Bir Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title