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Yardım talebinde bulunan vatandaştan kaymakamlığa tehdit

Yardım talebinde bulunan vatandaştan kaymakamlığa tehdit
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Samsun'da muhtaç olmadığı halde defalarca kez aile yardımına başvuran bir vatandaş, son verdiği dilekçeye "Bu da ret gelirse kaymakamlığın önünde kendimi yakacağım" diye tehdit notu düştü.

Samsun Vali Yardımcısı Vekili/Canik Kaymakamı Şeref Aydın, muhtaç olmadığı halde defalarca yardım talebinde bulunan ve kendini kaymakamlık önünde yakmakla tehdit eden şahısla ilgili açıklama yaparak, "Bu şantajın izahı yok maalesef" dedi.

Canik'in Gazi Osmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden bir şahıs, defalarca kez aile yardımına başvurdu. 'Yardım kriterlerini karşılamadığı ve muhtaç olmadığı' tespit edilen şahsın talebi reddedildi. Şahsın bir kez daha yardım için başvurması ve başvurusuna, "Bu da ret gelirse kaymakamlığın önünde kendimi yakacağım" diye tehdit notu düşmesini içeren belgeyi sosyal medya hesabında paylaşan Samsun Vali Yardımcısı Vekili/Canik İlçe Kaymakamı Şeref Aydın, durumu, "Bu şantajın izahı yok maalesef" diyerek özetledi.

Yardım talebinde bulunan vatandaştan kaymakamlığa şantaj

"MUHTAÇ OLMADIĞI HALDE YARDIM TALEBİNDE ISRAR EDİYOR"

Aydın, "Yardım kriterlerini karşılamadığı, muhtaç olmadığı halde yardım talebinde ısrar ediyor. Bu sefer de olumsuz yanıt alırsa kendini yakacağını yazılı olarak bize bildirmiş. Bu şantajın izahı yok maalesef" ifadelerini kullandı. Kaymakam Aydın'ın paylaşımına kısa sürede birçok yorum geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

adam kendimi yakacağım diyor bu kaymakamlığa tehdit sayılmaz bu çaresizlikten ne yapacağını bilmeyen bir vatandaşın bilinçsizce yazdığı bir yazıdır

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Haber YorumlarıAlaattin Erden:

fakir adam sizden bişey istemez hep zengine veriyorsunuz zaten bunada verin

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Zengine çalışıyorsunuz, ihtiyacı yok tatavasını bırakıp diğer zenginlere ve ihtiyacı olmayanlara yaptığınız gibi adamın hakkını teslim edin; kendisini yakmak zorunda bırakmayın.

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