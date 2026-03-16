Samsun'da bayram trafiğine 8 bin 109 personelle sıkı denetim

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ramazan Bayramı'nda 8 bin 109 personelle trafik güvenliğinin sağlanacağını açıkladı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Samsun'da Ramazan Bayramı'nda güvenlik tedbirleri, asayiş, narkotik, terör, organize ve siber suçlarla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, aranan şahısların yakalanması, okul güvenliği, düzensiz göçle mücadele, emniyet ve kış trafik tedbirleri görüşüldü. Vali Tavlı, Ramazan Bayramı trafik tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Cuma günü kavuşacağımız mübarek Ramazan Bayramı'mızın 19 Mayıs ve istiklal şehri Samsun'umuzda huzur ve güven içerisinde geçirilmesi, trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve yaşanabilecek kazaların en aza indirilmesi amacıyla kolluk kuvvetlerimizce bayram tatili süresince yürütülecek tedbirler planlanmıştır. Gerek bayram tatili gerekse öğrencilerimizin bir haftalık ara tatile girmeleri nedeniyle özellikle şehirlerarası ulaşımda yoğunluk yaşanabileceğini değerlendirmekteyiz. Bu nedenle her bayram olduğu gibi bu bayramda da en önemli önceliğimiz trafik kazalarının önüne geçebilmektir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın gidecekleri yerlere sorunsuz ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma trafik ekiplerimize genel hizmet personelinden de takviye yapılarak ilave ekipler oluşturulmuştur" dedi.

Bayramda alınacak tedbirler hakkında da bilgi veren Vali Tavlı, "Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında 23 Mart tarihine kadar 4 bin 259'u emniyet ve 3 bin 850'si jandarma personeli olmak üzere toplam 8 bin 109 personelimiz aktif olarak trafik düzeni ve güvenliği için 7 gün 24 saat sahada olacaklardır. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından Ramazan Bayramı süresince 7 yüzer unsur, 2 hava aracı, 8 kara aracı, 1 narkotik arama köpeği ve 187 personel ile vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirebilmesi amacıyla 7/24 esasına göre görev icra edilecektir. Denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla emniyet birimlerimize, kolluk birimlerimize son dönemde kazandırılan 516 yeni araç ve ilave 47 adet yeni motosiklet de bu süreçte aktif olarak kullanılacaktır. Genişleyen araç filomuz sayesinde denetim alanları daha geniş ve kapsamlı hale geldi. Riskli bölgelerde hızlı ve etkili müdahale imkanına da kavuşmuş olduk. Tatil süresince yapılan denetimler diğer zamanlara oranla artırılacak, başta hız ihlali ve emniyet kemeri olmak üzere denetimlerimiz yoğunlaştırılacaktır. Hem Samsun sınırları içerisinde hem de giriş ve çıkışlarında ekiplerimizin birebir denetim ve kontrollerinin yanı sıra elektronik denetim sistemleri, dronlu müdahale ve yapay zeka destekli hız tespit cihazlarımız da etkin bir şekilde ve bayram tatili süresince kullanılacaktır" diye konuştu.

"Kolluk kuvvetlerimizce alınacak tüm tedbirlerin yanında bayram ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına ve uyarılara titizlikle riayet etmelerini, yorgun araç kullanmamalarını, mutlaka emniyet kemeri takmalarını, sabırlı ve dikkatli olmalarını, yolculukları esnasında da gerektiğinde sık sık mola vermelerini özellikle istirham ediyoruz" diyen Tavlı, şunları söyledi:

"Bizler hiçbir vatandaşımızın tırnağına dahi zarar gelmesini istemiyoruz. Lütfen, bayram sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için bu hususlara azami dikkat edelim, sevdiklerimizi gözü yaşlı bırakmayalım. Trafik denetimlerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğümüzün, Jandarma Komutanlığımızın ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımızın bütün personeli bayram süresince asayiş ve güvenlik konusunda da her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat görevinin başında olacaktır. Otogarlarda, yolcu transfer merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde ve halkımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ilave tedbirler alınacağını ayrıca ifade etmek istiyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın da destekleriyle bayramı huzur içerisinde geçireceğimize yürekten inanıyorum. Bayram tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapacak olan tüm personelimize çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Duyarlılıkları ve dikkatleriyle bizlere sahada destek sağlayacak hemşehrilerimize de şimdiden teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer Samsunlu hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'ni ve cuma günü kavuşacağımız mübarek Ramazan Bayramı'nı şimdiden can-ı gönülden tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı