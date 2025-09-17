Haberler

Samsun'da Pompalı Tüfekli Saldırı: Baba-Oğul ve Yeğen Yaralandı, Saldırgan Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda baba, oğlu ve yeğeni yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırganlardan biri yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açarak baba-oğul ve yeğenini yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Cemal S. (68), oğlu Eyüp S. (38) ve kardeşinin oğlu Hamza S. (40) kanlar içinde kalarak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırganlar ise bir araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, 7 adet kartuş ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüfekle silahlı saldırı düzenleyen E.D. (38), kardeşleri E.D. (30), Ö.F.D. (30) ile olay sırasında aracı kullanan C.S.'yi (31) gözaltına alındı. E.D. ve Ö.F.D., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, olayda silahla 3 kişiyi yaralayan E.D. ve yanındaki araç sürücüsü C.S., cinayet bürosundaki sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.D., tutuklanırken, C.S. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

