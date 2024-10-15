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Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi

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Türkiye'de son dönemde polislere yönelik saldırılar dikkat çekerken isyan ettiren bir haber de Samsun'dan geldi. Silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri, uyuşturucu bağımlısı bir şahsın saldırısına uğradı. Komiseri bıçakla bacaklarından yaralayan saldırgan polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Samsun'da polislere bıçakla saldırıp komiseri bıçakla yaralayan uyuşturucu bağımlısı şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri, olayın meydana geldiği evin çatı katında uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen T.K.'nin (32) uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı.

KIRIK CAMLARI POLİSLERİN ÜZERİNE ATTI

Şahsın evine giren polis odanın kapı ve pencere camlarını kıran T.K.'nin saldırısına uğradı. Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yapan T.K. daha sonra pencereden atlayıp kaçmak istedi. Polislerin kendisini kıstırması üzerine bıçakla saldıran T.K., komiser M.D.'yi bacaklarından hafif şekilde yaraladı.

Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi

BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan T.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K., Samsun'daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi

Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa

Güvenlik Türkiye 3-sayfa Samsun Hukuk Yaşam Kavga Polis Kavak

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Yorumlar (18)

ARSLANOĞLU Hakan:

Bacaklarından vurulan bağımlı Hastaneye götürülmesin. orası insanların hastanesi. hayvanlara ayıp olmazsa Veterinere götürülsün.

196
1
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A. Erol:

şimdi üç beş doktor hemşire polis savcı bu itle uğraşacak.

155
1
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yüksel kircicek:

Sık kafasına.USA da böyle.

122
2
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Bahri Şen:

Direk kafasından vurun. Artık bu iş çığırından çıktı.

115
1
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Emir Emir:

BIÇAKLI,SİLAHLI,KAZMA SAPI,ÇEKİÇLİ,DEMİR SOPALI SALDIRGANI VURDUĞUN ZAMAN MAHKEME MAHKEME SÜRÜNDÜRÜYORLAR,YOK SİLAHLAR EŞİT DEĞİLMİŞ,BAZI MAHKEMELER BUNLARDAN BAZILARINI SİLAH BİLE SAYMIYORLAR,YANINDAKİ POLİSİ OLAYLARDA TANIK KABUL ETMEYENİMİ ARARSIN,HAVAYA ATEŞ ETMEDİN,KAPALI ALANDA HAVAYA,YERE ATEŞ EDEMEZSİN,BİRDEN FAZLA ATEŞ ETTİN,NEFSİ MÜDAFADA BİR SANİYENİN HESABINI SAAT OLARAK SORAN MAHKEMEMİ ARARSIN,SUÇ MAKİNASI ŞÜPHELİ BIÇAĞI,SİLAHI KENDİME ÇEKTİM YALANINA İNANIRLAR POLİSE İNANMAZLAR.

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0
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Ahmet Dayı:

Bunların tek bir suçlusu vardır hükûmet polis'ten yetkiyi aldı artı polisler spor dahi yapmıyor her biri hantal bunların spor yapmaları lazım çevik olmaları lazım atletik olmalar lazım en önemlisi yakın dövüş sporu alması lazım akşama kadar oturuyorlar bir müptezel nasıl polis bıçaklayabilir

39
13
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Ekkgfzv Yhhfddnnb:

Vuran polis yıllarca yargılanacak inşallah işinden olmaz

36
6
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sinan çayırcı:

Kafasından vuruldu haberini bekliyoruz .

39
1
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Suat Görgülü:

Kafasına sıksaydınız daha makbul olurdu

32
0
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TT:

Polis böyle bir saldırganı vurmaz ise kendi canını tehlikeye atmış olur.. Bu konuda acımasız olunması gerektiğiini düşünenlerdenim... Acınacak duruma düşmemek için...

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