Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi

Samsun'da polislere bıçakla saldırıp komiseri bıçakla yaralayan uyuşturucu bağımlısı şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri, olayın meydana geldiği evin çatı katında uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen T.K.'nin (32) uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı.

KIRIK CAMLARI POLİSLERİN ÜZERİNE ATTI

Şahsın evine giren polis odanın kapı ve pencere camlarını kıran T.K.'nin saldırısına uğradı. Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yapan T.K. daha sonra pencereden atlayıp kaçmak istedi. Polislerin kendisini kıstırması üzerine bıçakla saldıran T.K., komiser M.D.'yi bacaklarından hafif şekilde yaraladı.

BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan T.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K., Samsun'daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.