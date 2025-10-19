Samsun'da Patpat Devrildi: Dede ve Torunu Yaralandı

Samsun'da patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada dede ve torunu yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Asmalımescit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. (74) yönetimindeki patpat olarak adlandırılan tarım aracı rampa aşağı inerken devrildi. Kazada sürücü Mustafa T. ile torunu M.Y.T. (9) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN