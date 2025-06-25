Samsun'da Parkta Hareketsiz Bulunan Genç Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde parkta hareketsiz yatan 22 yaşındaki genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, vatandaşların durumu bildirmesi ile ortaya çıktı.
Samsun'da parkta hareketsiz halde yatan genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İlkadım ilçesi Tütün İskelesi yanındaki parkta T.Y.Ç. (22) isimli bir genci hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baygın haldeki genci sedye ile ambulansa taşıdı. Ambulansta gözlerini açan genç, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa