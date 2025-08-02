Samsun'da park halindeki tıra kamyonet çarptı! 1 kişi öldü

Samsun'da park halindeki tıra kamyonet çarptı! 1 kişi öldü
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Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet park halindeki tıra çarptı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kamyonetin park halindeki tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 76. kilometresi Sakarlı mevkiinde Mustafa Akman (45) idaresindeki kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun dışında park halinde bulunan yarı römork tıra arkadan çarptı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonette bulunan Abdussamed Zengin (19) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü Mustafa Akman da yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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