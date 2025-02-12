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Samsun'da Pansiyon Bacasında Yangın Çıktı

Samsun'da Pansiyon Bacasında Yangın Çıktı
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Samsun'un Terme ilçesinde bir lisenin erkek öğrenci pansiyonunda bacada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda maddi hasar oluştu, pansiyon güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Samsun'da bir lisenin öğrenci pansiyonunun bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin erkek öğrenci pansiyonun bacasında yangın çıktı. Olayın 112'yi bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, pansiyon güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yangın maddi hasarlı olarak atlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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