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Samsun’da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Samsun’da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
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Samsun’un Terme ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Samsun-Ordu kara yolu 73. kilometresi Miliç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Güney (69) idaresindeki 06 EB 593 plakalı otomobil, Samsun yönüne seyreden Lütfü Özdemir (69) yönetimindeki 55 LL 836 otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Zehra Özdemir (72), Salihe Güney (57) ve Kübra Ardahanlı (26) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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