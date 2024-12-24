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Samsun'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Samsun'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Etyemez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki 57 FB 141 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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