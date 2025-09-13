Haberler

Samsun'da Otogarda Uyuşturucu Hap Seiz

Samsun'da Otogarda Uyuşturucu Hap Seiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun polisi, otogarda bir yolcunun valizlerinde 55 bin 860 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Samsun polisi otogarda yolcu otobüsünden inen bir kişinin 2 valizinde yaptığı aramada 55 bin 860 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde il dışından şehre otobüsle 2 valizle gelen bir şahsın durumundan şüphelenerek takibe aldı. Yapılan aramada valizlerin içinde 55 bin 860 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ifşa oldu

Yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.