Samsun'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde yolcu otobüsünün, yol kenarında duran kamyonete branda çekenlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresi, Gündoğdu mevkisinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale'den Rize'ye giden Sahil Seyahat firmasına ait, Hakan Mustafa O. yönetimindeki 53 RT 111 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yol kenarında duran 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çeken Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız'a (71) çarptıktan sonra mısır tarlasına girdi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yiğit ve Yıldız, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüste bulunan 32 yolcunun ise kazayı yara almadan atlattığı, yolcuların başka bir otobüsle yollarına devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN