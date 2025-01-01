Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
İstanbul'da büyük buluşma! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Tarihi yürüyüşten ilk görüntüler
Yılbaşı gecesinde İsrail'e alarm verdiren roketli saldırı
Yılbaşı gecesinde Netanyahu'yu uyutmayan saldırı
Porto Riko'da halkın yüzde 90'ı yeni yıla elektriksiz girdi
Yeni yıla en talihsiz giren ülke! Halkın yüzde 90'ı elektriksiz kaldı

Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde oğlu tarafından ipte asılı halde bulunan 58 yaşındaki baba A.B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde oğlu tarafından ipte asılı bulunan A.B. hayatını kaybetti.

TELEFONLA ULAŞAMADI

Olay, Fatih Mahallesi Sebze Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına telefonla ulaşamayan Y. B., 23.30 sıralarında sebze halindeki iş yerine gitti.

Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Y.B., kabzımallık yapan babası A.B.'yi (58) iş yerinin merdivenlerinde asılı halde buldu. Y.B., amcası ve 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ipten alınan A.B., Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Çalıların arasından gelen kötü kokuyla tesadüfen bulundu
img

Acun'un takımının borcu dudak uçuklatıyor
img

Mahmut Tuncer görmesin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim'de tekme ve yumruklar havada uçuştu
Yeni yıla girerken ortalık savaş alanına döndü
Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı
Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı
Bu kez Taksim Meydanı'ndalardı! Karşılarında görenler şaşırdı
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Yıldız futbolcu, küme düşen kulübüyle alay etti
Yıldız futbolcu kendi kulübüyle alay etti
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia

Son Dakika Haberleri

Survivor Dilşah ne kadar kazanıyor? Dilşah Kurt Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Adilhan ne kadar kazanıyor? Adilhan Numan Survivor'dan ne kadar para alıyor? 1 Ocak BİM kapalı mı, açık mı? BİM YILBAŞI Çarşamba günü ne zaman, saaat kaçta açılacak? Survivor Tuğba ne kadar kazanıyor? Tuğba Yeni Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Batuhan ne kadar kazanıyor? Batuhan Gökgöz Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Ayşe ne kadar kazanıyor? Ayşe Yüksel Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Yağmur ne kadar kazanıyor? Yağmur Banda Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Batuhan ne kadar kazanıyor? Batuhan Karacakaya Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Zeynep ne kadar kazanıyor? Zeynep Alkan Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Sema ne kadar kazanıyor? Sema Aydemir Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Barış ne kadar kazanıyor? Barış Murat Yağcı Survivor'dan ne kadar para alıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.