Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı

Samsun'un Bafra ilçesinde oğlu tarafından ipte asılı bulunan A.B. hayatını kaybetti.

TELEFONLA ULAŞAMADI

Olay, Fatih Mahallesi Sebze Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına telefonla ulaşamayan Y. B., 23.30 sıralarında sebze halindeki iş yerine gitti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Y.B., kabzımallık yapan babası A.B.'yi (58) iş yerinin merdivenlerinde asılı halde buldu. Y.B., amcası ve 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ipten alınan A.B., Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.