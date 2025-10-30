Haberler

Samsun'da Narkotik Köpeği Şila, Uyuşturucu Maddeyi Buldu

Samsun'da Narkotik Köpeği Şila, Uyuşturucu Maddeyi Buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da bir nakliye kamyonetinde narkotik dedektör köpeği Şila'nın Yardımıyla 4 kilo 975 gram metamfetamin ve 4 bin 840 adet extacy hap ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Samsun'da kamyonete gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik dedektör köpeği Şila bulurken, 4 kilo 975 gram metamfetamin ve 4 bin 840 adet extacy hap ele geçirildi.

Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir nakliye kamyonetinde yaptıkları aramada narkotik dedektör köpeği Şila'nın sayesinde uyuşturucuyu ele geçirdi.

Havza ilçesinde durdurulan kamyonette narkotik dedektör köpeği Şila ile yapılan aramada, aracın arka kısmındaki eşyalar arasında tepki alınması üzerine detaylı inceleme yapıldı. Ekipler tarafından ev eşyalarının arasına gizlenmiş 4 kilo 975 gram metamfetamin ve 4 bin 840 adet extacy hap ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.A. (30) olay yerinde, bağlantılı B.G. (39) ise Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucuyu başka bir ilden temin edip kamufle etmek amacıyla nakliye kamyonetine eşyalar arasında gizledikleri, B.G.'nin ise dikkat çekmemek için farklı bir araçla Samsun'a geldiği tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri

Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.