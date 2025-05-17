Samsun'da 'Laf Atma' Tartışması Kanlı Bitti: 17 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

Samsun'da 'Laf Atma' Tartışması Kanlı Bitti: 17 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı
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Samsun'da bir pastane önünde 'laf atma' tartışması sonrası 17 yaşındaki B.K.E.Ü. tarafından bıçaklanan 45 yaşındaki Halil Oral hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Laf atma' tartışmasında bıçakladığı şahsı öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da 'laf atma' tartışmasında bıçakladığı şahsı öldüren 17 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir pastane önünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla sahildeki restoranda yemek yedikten sonra evine dönen Halil Oral (45), 9 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki B.K.E.Ü. ile 'laf atma' meselesi yüzünden tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.E.Ü., yanında bulunan bıçakla Halil Oral'ı göğsünden ve sırtından çok sayıda bıçakladı. Ağır yaralanan Halil Oral, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denizde, gemilerde çalıştığı öğrenilen Halil Oral'ın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olay sonrası kaçan B.K.E.Ü. kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K.E.Ü., savcılıktaki ifadesinde "Yanımdaki kızlara laf attığı için tartışma çıktı" diyerek kendini savundu. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan B.K.E.Ü., tutuklanarak Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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