Samsun'da Kurban Bayramı'nda Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'da Kurban Bayramı'nda Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kurban Bayramı'nda çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Enes Karagül hayatını kaybetti. Olayda, ailesi saldırganların yanı sıra kavgaya neden olanların da tutuklanmasını istiyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kurban Bayramı'nda yaşanan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Enes Karagül'ün hayatını kaybettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Karagül'ün ailesi, saldırganların yanı sıra olaya sebebiyet verenlerin de tutuklanmasını istedi.
Edinilen bilgiye göre, husumet bulunan iki grup arasında bayram günü çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.K. (19) tarafından bıçaklanan Enes Karagül (18), O.K.T. ve S.K. (20) yaralandı. Kafasından ağır şekilde bıçaklanan Enes Karagül, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan S.K. ve Ü.C. tutuklanırken, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkmasıyla birlikte acılı aile, olayda aktif rol aldığını iddia ettikleri şahısların da adalet önüne çıkarılmasını talep etti.
"En ağır cezayı alsınlar"
Enes'in babası Hasan Karagül, "Kavgada 10 kişi çocuğun üzerine geliyor. Olayı başlatan baba tokat atıyor, dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Dizi çocuğumun karnında, elleri boğazında. Böyle pansuman mı olur? Katilin babası da suçludur. En ağır cezayı alsınlar. Adalete sonsuz güveniyorum" diye konuştu.
"Tasarlanmış cinayet, müebbet istiyoruz"
Dede Sezai Karagül ise, "Torunum bayramın birinci günü çağırıldı. Önce babası tokat atıyor, sonra diğerleri etrafını sarıyor, kaçmasına fırsat verilmiyor. Bu tasarlanmış bir cinayettir. Müebbet hapis istiyoruz" dedi.
Ailenin avukatı Ahmet Eraslan da olayla ilgili olarak babanın da tutuklanması için süreci takip ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Olay yerinde pansuman değil, nefes kesmeye yönelik bir müdahale var. Karnına dizle bastırmak, boğazını sıkmak delillerle ortada. Ayrıca olay yerinde elinde bıçakla görülen bir şahıs da tespit edildi. Bu kişinin de tutuklanmasını talep ediyoruz."
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Karagül ailesi adaletin tam olarak tecelli etmesini bekliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş

İki hata birleşince, İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 28 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Karagümrük ve Alanyaspor'daydı! Avrupa deviyle el sıkıştı
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.