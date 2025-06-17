Birlikte yaşadığı kadını darp etti, fenalaşınca hastaneye kaldırdı
Samsun'da birlikte yaşadığı kadını kıskançlık yüzünden darp ederek ağır yaralayan şahıs, yaralı kadını 2 gün sonra fenalaşınca hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen kadın tedavi altına alınırken, saldırgan erkek ise gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde 2 gün önce K.G. isimli erkek, alkollü mekanda çalıştığı gerekçesiyle kıskandığı ve birlikte yaşadığı S.T. adlı kadını darp etti.
2 GÜN SONRA HASTANEYE KALDIRDI
Olaydan 2 gün sonra sabaha karşı fenalaşan S.T. adlı kadın, K.G. tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Tedavi altına alınan S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
K.G. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan K.G., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa