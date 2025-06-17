Birlikte yaşadığı kadını darp etti, fenalaşınca hastaneye kaldırdı

Birlikte yaşadığı kadını darp etti, fenalaşınca hastaneye kaldırdı
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Birlikte yaşadığı kadını darp etti, fenalaşınca hastaneye kaldırdı
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Samsun'da birlikte yaşadığı kadını kıskançlık yüzünden darp ederek ağır yaralayan şahıs, yaralı kadını 2 gün sonra fenalaşınca hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen kadın tedavi altına alınırken, saldırgan erkek ise gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde 2 gün önce K.G. isimli erkek, alkollü mekanda çalıştığı gerekçesiyle kıskandığı ve birlikte yaşadığı S.T. adlı kadını darp etti.

2 GÜN SONRA HASTANEYE KALDIRDI

Olaydan 2 gün sonra sabaha karşı fenalaşan S.T. adlı kadın, K.G. tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Tedavi altına alınan S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Birlikte yaşadığı kadını darp etti, fenalaşınca hastaneye kaldırdı

GÖZALTINA ALINDI

K.G. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan K.G., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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