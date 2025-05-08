Samsun'da Kayıp İlanı Verilen Şahıs Dayısının Evinde Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde ailesi tarafından kayıp ilanı verilen şahıs, dayısının oğlunun evinde bulundu.

Dün bir televizyon programına katılan baba Sedat Öztürk ve eşi, oğulları Semih Öztürk'ün kayıp olduğunu belirterek, Tekkeköy ilçesinde bir kişiye koyun sattığını ve parasını alamadığını, bu nedenle başına bir şey gelmiş olabileceğini ileri sürdü.

Ailenin 6 Mayıs'ta yaptığı kayıp başvurusu üzerine Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Semih Öztürk'ün HTS ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şahsın Düzköy Mahallesi'nde dayısının evinde olabileceğini tespit etti. Ekiplerin adrese düzenlediği çalışmada kayıp şahıs burada sağ bulundu.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla baba Sedat Öztürk, anne, eşi ve Semih Öztürk hakkında "iftira ve suç uydurmak" suçlarından işlem başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada Semih Öztürk'ün, 2023 yılında Tekkeköy'de D.G. isimli şahsa 55 küçükbaş hayvanı 235 bin liraya sattığı, bunun 10 bin lirasını peşin aldığı, kalan 225 bin TL için ise senet düzenlediği öğrenildi. - SAMSUN