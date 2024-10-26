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Samsun'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 17 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Samsun'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 17 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Canik ilçesinde, odasındaki doğal gaz kombisinin bacasının çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Ailesi tarafından hareketsiz bulunan Asya Ceylin S., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da odasında bulunan doğal gaz kombi bacasının çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Opr. Dr. Aynur Dağdemir Sokak üzerinde bulunan Hasevler Sitesi A1 Blok'un 7. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Asya Ceylin S. ailesi de evde bulunduğu sırada odasındaki kombinin bacasının çıkması sonucu karbonmonoksit gazından etkilendi. Bir süre sonra ailesinin Asya'nın hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durum 112'ye bildirildi. 17 yaşındaki kız, ambulans ile çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Asya kurtarılmadı. Asya'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından doğal gaz firması ekipleri de evde gaz ölçümü yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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