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Samsun'da kan donduran cinayet: Kadının boğazı kesilerek altınları alındı ve ateşe verildi

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Samsun'un Terme ilçesinde bir evde meydana gelen olayda hırsızlar, Fikriye Turgut'un boğazını keserek altınlarını aldı ve cansız bedenini ateşe verdi. Olay, Turgut'un eşinin camiden dönerken bulmasıyla ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

Samsun'da kan donduran cinayet: Boğazını kesip altınlarını aldıklarını kadını ateşe verdiler

SAMSUN - Samsun'da bir eve giren hırsızlar, boğazını kesip kolundaki bilezikleri aldıkları kadının cansız bedenini ateşe verdiler.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kocasının cuma namazı için camiye gittiği sırada kişi ya da kişilerce evine giren hırsızlar, Fikriye Turgut'un kolundaki bilezikleri zorla almak istedi. Çıkan arbedede kişi ya da kişilerce Fikriye Turgut'un boğazı bıçakla kesildikten sonra altınları alındı ve cansız bedeni ateşe verildi. Fikriye Turgut'un cansız bedeni, camiden gelen eşi tarafından bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Turgut'un cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kadının 4 bilezik ve zincirinin çalındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL CAN ÇAM - 3.Sayfa
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