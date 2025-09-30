Haberler

Samsun'da Kamyon Çarpması Sonucu İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'da Kamyon Çarpması Sonucu İki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun'da Kamyon Çarpması Sonucu İki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Samsun'da yolun karşısına geçtikleri sırada kamyon çarptığı belirtilen 13 yaşındaki Rabia Kaynar ve Elifnaz Aslan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Aileleri ve komşuları helallik almak için evlerinin önünde toplandı.

Samsun'da yolun karşısına geçtikleri sırada kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kız çocuğu için İlyasköy ve Bahçelievler mahallelerindeki evlerinin önünde helallik alındı. Bu sırada yakınları ve komşuları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultan Ahmet Y. (19) idaresindeki 55 ADN 702 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Kaynar (13) ve Elifnaz Aslan'a (13) çarptı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cansız bedenleri otopsi sonrası ailelerine teslim edildi.

Sınıf arkadaşları kazaya kurban gitti

Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri olan Rabia ve Elifnaz, birlikte gezdikten sonra evlerine dönerken kazaya kurban gitti. Ölen çocuklar için İlyasköy ve Bahçelievler mahallelerindeki evlerinin önünde helallik alındı. Bu sırada yakınları ve komşuları gözyaşlarına hakim olamadı.

Elifnaz'ın annesi Yasemin Aslan, kızı ile arkadaşına gezdikten sonra evlerine dönerken yolun karşısına geçtikleri sırada aracın çarptığını belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Trabzon'da 300 kg bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu

Şehir diken üstünde! Balıkçı ağına 300 kilo bomba yüklü araç takıldı
Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde sert düşüş

Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde yaşanan düşüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altında yeni rekor! Uzmandan uyarı geldi

Gram altında yeni rekor! Uzmandan uyarı geldi
Tuba Ünsal taksiye bindi, mesafe krizi çıktı

Ünlü oyuncuya Bebek'te soğuk duş! Taksici araçtan indirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.