Samsun'da Kamyon Çarpması Sonucu İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'da yolun karşısına geçtikleri sırada kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kız çocuğu için İlyasköy ve Bahçelievler mahallelerindeki evlerinin önünde helallik alındı. Bu sırada yakınları ve komşuları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultan Ahmet Y. (19) idaresindeki 55 ADN 702 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Kaynar (13) ve Elifnaz Aslan'a (13) çarptı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cansız bedenleri otopsi sonrası ailelerine teslim edildi.

Sınıf arkadaşları kazaya kurban gitti

Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri olan Rabia ve Elifnaz, birlikte gezdikten sonra evlerine dönerken kazaya kurban gitti. Ölen çocuklar için İlyasköy ve Bahçelievler mahallelerindeki evlerinin önünde helallik alındı. Bu sırada yakınları ve komşuları gözyaşlarına hakim olamadı.

Elifnaz'ın annesi Yasemin Aslan, kızı ile arkadaşına gezdikten sonra evlerine dönerken yolun karşısına geçtikleri sırada aracın çarptığını belirtti. - SAMSUN