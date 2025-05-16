Samsun'da Kalp Krizi Geçiren Komiser Yardımcısı Hayatını Kaybetti

Samsun'da Kalp Krizi Geçiren Komiser Yardımcısı Hayatını Kaybetti
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Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 55 yaşındaki Komiser Yardımcısı Erkan Dereli, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Dereli'nin memleketi Kahramanmaraş'ta defnedileceği bildirildi.

Samsun'da kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı Erkan Dereli hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan Erkan Dereli (55) Atakum ilçesindeki evinde sabaha karşı kalp krizi geçirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Erkan Dereli hayatını kaybetti. Erkan Dereli'nin memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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