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Samsun'da Kaçakçılara Gece Baskını: 500 Bin TL'lik Ürün Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçakçılara Gece Baskını: 500 Bin TL'lik Ürün Ele Geçirildi
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Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenledikleri gece baskınında 500 bin TL değerinde sahte bandrollü makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik yapılan gece baskınında 500 bin TL'lik yasa dışı ürün ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, gece saatlerinde şüpheli bir kamyon hareketliliği tespit eden KOM ekipleri, anında harekete geçti. Depoya malzeme indirildiği sırada yapılan baskında, piyasa değeri 500 bin TL'yi bulan tam 790 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak E.M. (27) isimli şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerle mücadelenin aralıksız devam edeceğini ve yasa dışı ticarete geçit verilmeyeceğini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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