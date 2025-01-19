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Samsun'da intihar etmek isteyen kadını dalgıç polisler kurtardı

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Samsun'da Karadeniz'in azgın sularına atlayarak intihara kalkışan kadın, denize atlayan polis memuru tarafından kurtarıldı.

Samsun Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nde saat 11.15 sıralarında meydana gelen olayda; S.P. (42) isimli kadın iskeleden kendini denize attı. Kadının denize atladığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine deniz polisi, ambulans, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

DENİZDEN ÇIKARILAN KADIN BİLİNCİ KAPALI ŞEKİLDE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, S.P.'nin hızla suya gömüldüğünü gören Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Turgay Yapıcı terettüt etmeden denize atladı. Polis memurunun denizden çıkarttığı kadın, bilinci kapalı şekilde ambulansla hastaneye sevk edildi. Polisin hiç düşenmeden suya atlaması taktirle karşılanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da intihar etmek isteyen kadını dalgıç polisler kurtardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Kim bilir ne derdi vardı garibin. Gencecik insan. Yazık günah. Umarım sorunlarını çözer ve mutlu olur.

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