Samsun'da İntihar Girişimi: Taksiciler Gasp Etti İddiası

Samsun'da 'taksicilerin kendisini darp edip parasını gasp ettiğini' iddia ederek 112'ye intihar edeceği ihbarında bulunan şahıs, daha sonra evini yakarak intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal F., taksicilerin kendisini darp edip parasını gasp ettiğini iddia ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve intihar edeceğini söyledi. Kemal F.'nin evine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bunalıma giren Kemal F., evindeki eşyaları ateşe verip intihara kalkıştı. Eve giren itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evden çıkartılan Kemal F., ambulansa götürülürken, 'taksicilerin 22 milyon lira parasını gasp ettiğini', engelli olduğunu ve kendisini öldüreceğini ileri sürdü. Ambulans içinde ilk müdahalesi yapılan Kemal F., hastaneye gitmek istemeyince polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN