Samsun'da intihar girişimi: Kuaför kadın hastanede yaşamını yitirdi
Samsun'un Atakum ilçesinde, boşandığı eşinin evine giden 42 yaşındaki kuaför kadın, balkonun 4. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eşi Ç.S.'nin kaldığı eve giden iki çocuk annesi Esra Ş. (42), eski eşi evde uyuduğu sırada balkona çıkarak telefonla konuştuğu kişiye intihar edeceğini söyledi. Bu sırada karşı komşular kadının konuşmasını duyup "Yapma" diye ikna etmeye çalışırken, kadın kuaförü Esra Ş., 4'üncü katın balkonundan atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
