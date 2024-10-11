Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Huzur Operasyonu: Silahlar Ele Geçirildi

Samsun'da Huzur Operasyonu: Silahlar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen huzur operasyonunda toplamda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde polis tarafından düzenlenen huzur operasyonunda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mevcut huzur ve güven ortamının korunması ve vatandaşların huzur içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla huzur operasyonu düzenledi. 6 ikamette yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 428 adet tabanca fişeği, 24 adet tüfek kartuşu ve 2 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa samsun Polis Hukuk Terme

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Polis katili için istenen ceza belli oldu! Başsavcılıktan dikkat çeken talep

 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı

 Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi

Polis savcıya tehdidi affetmedi, hepsini enseledi
Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık

Almanya'dan Eurofıghter'a yeşil ışık Teknik ekip Türkiye'de
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir atasözü değildir? Türkiye Karadağ ne maçı, resmi maç mı, hazırlık maçı mı, eleme maçı mı? Türkiye'de Sezaryen doğum oranı yüzde kaçtır? Dünya Sağlık Örgütüne göre, yaklaşık yüzde 15 olması gereken, Norveç'te ve Hollanda'da yüzde 15 olan ... Milli maç takvimi! Türkiye A Milli Takım maçları ne zaman? Macaristan Hollanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Macaristan Hollanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bosna Hersek Almanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Almanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TFF Youtube CANLI izle! TFF 2. Lig, TFF 3. Lig,Amatör BAL Ligi maçları CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki! Türkiye Karadağ CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Türkiye Karadağ maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TV8 canlı izle! (TÜRKİYE-KARADAĞ) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki E-Nabız satıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.