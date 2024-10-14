Üye Girişi
Haberler

Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da komşular arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada bir kişi döner bıçağıyla yaralandı. Yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kavga sırasında başka bir kişi de hafif yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda daha önce de gürültü yüzünden aralarında husumet bulunan Engin K. ile üst kat komşusu Hüseyin A. arasında kavga çıktı. Hüseyin A., döner bıçakla saldırdığı Engin K.'yi ensesinden, sağ bacağından ve sol kolundan yaraladı. Kavgayı ayırmak isteyen Nazım B. de kafasından hafif şekilde yaralandı. Nazım B. Gazi Devlet Hastanesine, Engin K. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Engin K., yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Engin K.'nin çok kan kaybettiği öğrenildi.

Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu

KENDİNİ KORUMAK İÇİN DÖNER BIÇAĞIYLA KARŞILIK VERMİŞ

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin A. ise, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hüseyin A., Engin K.'nin kapısına gelip kendisine bıçakla saldırdığını ve bu sırada elinin baş parmağından yaralanınca kendisini korumak için döner bıçağı kullandığını söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hüseyin A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa samsun Kavga Canik Suç

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

'Çözüm süreci' konuşulurken Erdoğan'dan ana dil çıkışı geldi

 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım

Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti
'Jahrein' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi

Müstehcenlik suçundan tutuklanan Jahrein tahliye edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlanda Türkiye hava kaç derece, hava soğuk mu? Esra Erol'u kim tehdit etti? Esra Erol tehdit olayı nedir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Ekim Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sadık Ahmet'i kim, neden öldürdü? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 14-15 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Ekim Esenyurt, Büyükçekmece, Bakırköy, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sadık Ahmet kimdir? Sadık Ahmet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sadık Ahmet filmi ne zaman, nerede çekildi? Yemekteyiz Okan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Okan kaç yaşında, nereli? Jahrein hapisten çıktı mı? Yemekteyiz Hakan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Büşra kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.