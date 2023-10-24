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Samsun'da genç iple asılı halde ölü bulundu

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Samsun'un Bafra ilçesindeki millet bahçesi içindeki su deposu inşaatında bir genç, iple asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da millet bahçesi içindeki su deposu inşaatında 28 yaşındaki genç iple asılı halde ölü bulundu.

İPLE ASILI HALDE BULUNDU

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi Seddeyolu Millet Bahçesi içindeki şantiyedeki su deposu inşaatında bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasap olduğu öğrenilen Emrah Yaman (28), su deposu inşaatında demire iple asılı halde bulundu.

Samsun'da genç iple asılı halede ölü bulunduEmrah Yaman

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ve polis, Emrah Yaman'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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