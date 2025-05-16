Samsun'da Evinde Uyuşturucu Yetiştiren Şahıs Yakalandı

Samsun'da Evinde Uyuşturucu Yetiştiren Şahıs Yakalandı
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Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi. H.K. gözaltına alındı.

Jandarmadan evinde uyuşturucu yetiştiren şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan araştırma neticesinde, H.K.(31) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgiye ulaşıldı.

Olayla ilgili Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak JASAT ekipleri tarafından şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 adet iklimlendirme sistemi, 4 kök kenevir bitkisi, 13 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 18 adet 7,65 mm çapında fişek ve 6 litre sıvı gübre ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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