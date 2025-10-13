Haberler

Samsun'da Eski Kayınbiraderine Kurşun Yağdıran Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde Kemal Kılıç, boşandığı eşini aradıktan sonra eski kayınbiraderi Mustafa Özocak ile tartıştı. Tartışmanın ardından Kılıç, Özocak'a silahla ateş açtı. Vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Özocak, hastanede hayatını kaybetti. Zanlı, olay sonrası teslim oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde, eski kayınbiraderine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi.

Dün Sarıkaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşandığı eşini telefonla aradıktan sonra Sarıkaya Mahallesi'ne giden Kemal Kılıç, tarlada tütün toplayan kayınbiraderi Mustafa Özocak (31) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Kılıç, yanında bulundurduğu silahla Özocak'a ateş etti.

Vücuduna 8 kurşun isabet eden Özocak, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şahsın otomobili ilçe merkezinde terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirildi. Aracı Hacınabi Mahallesi'nde terk eden Kemal Kılıç, daha sonra babasının evine giderek jandarmayı arayıp, teslim olmak istedi. Bunun üzerine jandarma ekipleri babasının evine giderek zanlıyı teslim aldı. Katil zanlısı, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik tedbirleri altında Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

Yaklaşık 3 ay önce cezaevinden çıktığı bildirilen zanlının, boşandığı eşinden olan 3 çocuğunun bulunduğu ve ifadesinde eski kayınbiraderinin iddiaya göre çocuklara "Babanızı vuracağım" dediğini söylediği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
