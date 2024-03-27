Samsun'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekleri Ele Geçirildi

Samsun'da polis, ehliyet sınavı için kiralanan kopya düzeneği ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, durumundan şüphelenilen bir araç içerindeki M.D.'nin (20) yapılan üst aramasında 1 adet taşınabilir mobil Wi-Fi, 1 adet düğme kamera, kameraya bağlı batarya ve port cihazı, 1 adet kredi kartı şeklinde telefon, 2 adet SİM kart yuvası, 1 adet powerbank, şarj cihazı, piller ve kablolar ele geçirdi. M.D., ele geçirilen düzeneği Bafra'da gerçekleştirilen ehliyet sınavına giren M.M'ye 4 bin lira karşılında kiraladığını söyledi. M.M, ikamet ettiği İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Düzeneğin sahibi M.D. ve düzeneği kullanan M.M. hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN